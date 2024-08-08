Чи почнуть мобілізувати 18-річних? Психолог назвав можливу причину

Влада може вжити кардинальних заходів

В Україні вкотре продовжили військовий стан та мобілізацію до 9 листопада. Призовний вік у особливий період згідно із законом про мобілізацію настає з 25 років.

Проте мобілізація українців 18-25 років уже "не за горами". Так вважає воєнний психолог Андрій Козинчук.

"Якщо ми зараз встанемо в якийсь штопор і знову не зможемо вивезти якусь ситуацію, як контрнаступ 2023 року, наприклад, то швидше за все Верховна Рада буде вимушена, здоровий глузд буде для ухвалення такого рішення", — зазначив він у прямому ефірі Новини Live.

Він каже, що це "нормальне рішення" і "нічого такого немає". На думку психолога, 18-25 років – це гарний вік для бійця.

Тема зниження мобілізаційного віку знову почала обговорюватися після заяви нардепа Вениславського про те, що західні партнери періодично порушують це питання перед Україною.

Після цього глава української розвідки Буданов навів "російські розрахунки", що це дозволить Україні воювати до 2033 року. А якщо зменшити цей поріг до 16 років — до 2044-го.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, хто найбільше хоче знизити мобілізаційний вік в Україні та як це вплине на зарплати в країні.