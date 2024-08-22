Хто може розраховувати на відстрочку від мобілізації: повний список

Чоловіків не мобілізують за деякими сімейними обставинами

Попри загальну мобілізацію, не всі чоловіки призовного віку можуть бути призвані до армії. Серед них — багатодітні батьки, особи з інвалідністю, опікуни та інші категорії громадян.

Закон №10449 про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, регламентує, хто може розраховувати на відстрочку від військової служби. Згідно з ним, не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними та виключених з військового обліку.

Категорії, які мають право на відстрочку від мобілізації:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів.

Також не можуть мобілізувати чоловіків і жінок, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Не заберуть до армії:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою;

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Зазначимо, що на сьогодні жінки можуть мобілізуватись лише добровільно.

Раніше "Телеграф" писав, що у вересні можуть заборонити мобілізацію ще однієї категорії чоловіків. Через прогалину в законодавстві є можливість мобілізувати юнаків з 18 років.