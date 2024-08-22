Хто може розраховувати на відстрочку від мобілізації: повний список
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Чоловіків не мобілізують за деякими сімейними обставинами
Попри загальну мобілізацію, не всі чоловіки призовного віку можуть бути призвані до армії. Серед них — багатодітні батьки, особи з інвалідністю, опікуни та інші категорії громадян.
Закон №10449 про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, регламентує, хто може розраховувати на відстрочку від військової служби. Згідно з ним, не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними та виключених з військового обліку.
Категорії, які мають право на відстрочку від мобілізації:
- заброньовані громадяни за чинним законодавством;
- люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;
- особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів.
Також не можуть мобілізувати чоловіків і жінок, які:
- мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;
- виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;
- виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- виховують дитину з тяжким захворюванням;
- утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
- опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;
- піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;
- є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.
- мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
Не заберуть до армії:
- члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);
- особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;
- люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій.
- члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;
- військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою;
- здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;
- наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.
Зазначимо, що на сьогодні жінки можуть мобілізуватись лише добровільно.
Раніше "Телеграф" писав, що у вересні можуть заборонити мобілізацію ще однієї категорії чоловіків. Через прогалину в законодавстві є можливість мобілізувати юнаків з 18 років.