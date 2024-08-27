"Сначала до 23 лет": когда и как могут снизить призывной возраст

Снижение мобилизационного возраста будет зависеть от потребностей ВСУ

Призывной возраст в военное положение по закону о мобилизации наступает с 25 лет. Однако в Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста.

Это произойдет тогда, когда военное руководство страны поставит такую задачу перед народными депутатами. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

По его словам, призывной возраст нужно снижать постепенно.

"Будет запрос у военных по поводу омоложения призывного возраста — и это произойдет. Мы же видим, что война затягивается. Но если случится, то, по моему мнению, снижать призывной возраст нужно постепенно — сначала до 23 лет, например", — отметил Горбенко.

Однако Верховная Рада сейчас не рассматривает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Реальных дискуссий о понижении вопроса мобилизационного возраста в парламенте не ведется и не велось до этого. Об этом подчеркнул спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также депутаты готовятся к рассмотрению законопроекта о запрете мобилизации лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Верховная рада должна рассмотреть его уже в начале сентября.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект будет рассмотрен на первом заседании, а именно 3 сентября.

Эта инициатива вызвана неотложной необходимостью устранить пробелы в действующем законодательстве, которые позволяют призывать на военную службу даже тех молодых людей, которые по состоянию здоровья признаны непригодными или ограниченно пригодными для службы в мирное время.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам до 25 лет, не вставшим на военный учет. Отсутствие военного билета может осложнить даже трудоустройство.