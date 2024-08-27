Чи можуть військові після 60 років продовжувати службу: юрист чітко відповів

Військослужбовці можуть демобілізуватися за віком

В українському війську можуть служити чоловіки, яким від 18 до 60 років. Після досягнення граничного віку військові мають право звільнитися зі служби.

Однак є деякі умови, коли можна залишитись в армії ще на певний час. Про це розповіла керівник практики цивільного та господарського права Юридичної компанії "Приходько та партнери" Ірина Ан, пише РБК-Україна.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", в деяких випадках можуть продовжити військову службу чоловіку навіть після досягнення граничного віку.

"Частина друга цієї ж статті встановлює, що військовослужбовець, який має високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ним посаді, визнаний військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, може бути залишений на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років, але виключно на прохання такого військовослужбовця", — зазначає юристка.

Відповідно до чинного законодавства, за рік до досягнення граничного віку військової служби, кожен військовослужбовець зобов'язаний пройти ВЛК для визначення його придатності до подальшого проходження служби. Результати цього обстеження є одним з ключових факторів при прийнятті рішення про звільнення.

Якщо рішення про продовження військової служби для військовослужбовця, який досяг граничного віку, не прийнято, то його звільняють зі служби згідно з встановленими правилами.

За словами юристки, що військового за його бажанням можуть не направлятися на медогляд в разі звільнення за віком. А рішення про продовження військової служби приймається командиром виключно за умови наявності позитивного висновку ВЛК, проведеної не пізніше ніж за рік до досягнення граничного віку, та подання військовослужбовцем рапорту про бажання продовжити службу. При цьому, таке рішення має бути прийняте до того, як військовий досягне граничного віку.

"Відсутність одного з вищезазначених документів або прийняття наказу поза вказаним строком робить такий наказ протиправним та недійсним", — пояснює Ан.

Нагадуємо, верхня межа призовного віку для мобілізації залишається незмінною – 60 років. Для осіб вищого офіцерського складу — 65 років.

Раніше "Телеграф" писав, що на відстрочку від мобілізації може розраховувати особлива категорія громадян. Юрист пояснив, за якими принципами проводять мобілізацію ВПО, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України.