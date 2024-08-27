Могут ли военные после 60 лет продолжать службу: юрист четко ответил

Военнослужащие могут демобилизоваться за возрастом

В украинском войске могут служить мужчины, которым от 18 до 60 лет. После достижения предельного возраста военные имеют право уволиться со службы.

Однако есть некоторые условия, когда можно остаться в армии еще на время. Об этом рассказала руководитель практики гражданского и хозяйственного права Юридической компании "Приходько и партнеры" Ирина Ан, пишет РБК-Украина.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", в некоторых случаях могут продлить военную службу мужчине даже после достижения предельного возраста.

"Часть вторая этой же статьи устанавливает, что военнослужащий, имеющий высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой им должности, признанный военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, может быть оставлен на военной службе свыше предельного возраста сроком до 5 лет, но исключительно по просьбе такого военнослужащего", — отмечает юрист.

Согласно действующему законодательству, за год до достижения предельного возраста военной службы каждый военнослужащий обязан пройти ВВК для определения его пригодности к дальнейшему прохождению службы. Результаты этого обследования являются одним из ключевых факторов при принятии решения об увольнении.

Если решение о продлении военной службы для военнослужащего, достигшего предельного возраста, не принято, то его увольняют со службы согласно установленным правилам.

По словам юристки, военного по его желанию могут не направляться на медосмотр в случае увольнения по возрасту. А решение о продлении военной службы принимается командиром исключительно при наличии положительного заключения ВВК, проведенного не позднее чем за год до достижения предельного возраста, и представления военнослужащим рапорта о желании продлить службу. При этом такое решение должно быть принято до того, как военный достигнет предельного возраста.

"Отсутствие одного из вышеупомянутых документов или принятие приказа вне указанного срока делает такой приказ противоправным и недействительным", — объясняет Ан.

Напоминаем, что верхний предел призывного возраста для мобилизации остается неизменным – 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что на отсрочку от мобилизации может рассчитывать особая категория граждан. Юрист объяснил, по каким принципам проводят мобилизацию ВПЛ, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины.