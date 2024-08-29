"Монстри" на городі: експериментатор із Полтавщини виростив гігантський баклажан (фото, відео)

У чоловіка виявився незвичайний "помічник"

Баклажан вагою майже 2,5 кілограма виростив 53-річний мешканець села Малий Кобелячок, що під Новими Санжарами на Полтавщині, Анатолій Пісковий. Чоловік має велику плантацію і вирощує овочі заради експериментів.

Анатолій займається селекцією і до кореня розсади прищеплює коріння кількох спеціально підготовлених споріднених рослин. Саме завдяки цьому йому вдалося виростити баклажан, який затягнув на 2 кілограми 355 грам.

Анатолій називає найбільший на своїй ділянці баклажан "монстром" та розповідає цікаві подробиці.

"Він досяг лише технічної, а не біологічної стиглості. Тому міг би рости аж до заморозків у жовтні і набрав би ще вагу…", — підкреслює селікціонер.

Плантація баклажанів у Анатолія досить велика – на ній росте їх понад 20 видів. Чоловік вирощує їх не стільки для споживання чи продажу, скільки заради експериментів. Уже другий рік експериментує, до слова, з кореневими прищепами. Тобто, до кореня розсади прищеплює корені кількох спеціально підготовлених споріднених рослин.

"Підсадка селекційного матеріалу нагадує хірургічну операцію, — пояснює городник. — Завдяки поєднанню кореневих систем культура краще розвивається і плодоносить. Цьогоріч я підсаджував до баклажанів три міжвидові гібриди томатів і паслін страшний (Solánum tórvum по-науковому). Ці рослини мають найкращу сумісність з баклажанами. Щоправда, в Україні досить складно дістати насіння селекційних підщеп, тому доводиться добувати їх різними шляхами із-за кордону", — розповідає чоловік.

За словами Анатолія, експеримент показав, що найкраща з прищеп — паслін страшний. Ця рослина родом із субекваторіальних тропіків, тому має дуже довгу й розвинену кореневу систему, яка добереться до води, як би глибоко вона не залягала. І це дуже великий плюс для виведення нових сортів баклажанів в умовах спекотного й посушливого українського літа.

До речі, зауважує Анатолій Пісковий, сусідню експериментальну ділянку, на якій росли баклажани з томатними прищепами, він регулярно поливав, але не отримав того результату, на який очікував.

"Монстри" виросли якраз без поливу. До того ж, кількість плодів на одній рослині була більша за середню на інших.

Ще одна фішка селекціонера-самоучки з Малого Кобеляка — вирощування городини без застосування "хімії". Це дуже складно, оскільки у неї багато шкідників, а природні умови не завжди оптимальні. Органічні овочі, на жаль, дорогі й не мають достатнього попиту на українському ринку. Проте Анатолій переконаний, що коли в країні стабілізується обстановка, органіка набере популярності, як і в усьому світі.

"В Україні рекордні розміри плодів не реєструють. Знаю, що мої баклажани не дотягують до світового рекорду, який був зафіксований нещодавно у штаті Айова (США). Зареєстрована вага рекордного баклажана 3 кілограми 778 грамів. Отож, мій овоч легший на кілограм і майже 400 грамів, а в обхваті менший на десять з лишком сантиметрів — 59 сантиметрів. Але це означає лише те, що мені є до чого прагнути", — наголошує Анатолій.

Любов до овочів-гігантів у Анатолія Піскового з дитинства. Ще будучи 10-річним хлопчиком, він за допомогою батька виростив помідор вагою понад 1 кілограм. А тепер, набувши досвіду, мріє виростити 300-кілограмовий гарбуз і 80-90-кілограмовий кавун. Тому до наступної весни постарається роздобути зернятка, які мають генетичний потенціал.

А цьогорічний біологічно не стиглий "монстр" піде під ніж раніше, бо вже почав в’янути. Перед цим виконає лише ще одну функцію — побуде реквізитом у руках сина городника, якого він чекає в гості. Хлопець хоче зробити з ним фото на пам'ять…

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаву хитрість дачників, яка відома далеко не кожному. Хтось вважає за краще пророщувати насіння у вологій тканині або серветці. Але при цьому методі існує загроза появи цвілі. Тому городники користуються методом замочування насіння у незвичайній рідині.