"Монстры" на огороде: экспериментатор с Полтавщины вырастил гигантский баклажан (фото, видео)

У мужчины оказался необычный "помощник"

Баклажан весом почти 2,5 килограмма вырастил 53-летний житель села Малый Кобелячок, что под Новыми Санжарами на Полтавщине, Анатолий Писковый. Мужчина владеет обширной плантацией и выращивает овощи ради экспериментов.

Анатолий занимается селекцией и к корню рассады прививает корни нескольких специально подготовленных родственных растений. Именно благодаря этому ему удалось вырастить баклажан, который затянул на 2 килограмма 355 грамм.

Анатолий называет самый большой на своем участке баклажан "монстром" и рассказывает интересные подробности.

"Он достиг лишь технической, а не биологической спелости. Поэтому мог бы расти вплоть до заморозков в октябре и набрал бы еще вес…", — подчеркиваеи селикционер.

Плантация баклажанов у Анатолия довольно большая — на ней растет их более 20 видов. Мужчина выращивает их не столько для потребления или продажи, сколько ради экспериментов. Уже второй год экспериментирует, к слову, с корневыми привоями. То есть, к корню рассады прививает корни нескольких специально подготовленных родственных растений.

"Подсадка селекционного материала напоминает хирургическую операцию, — объясняет огородник, — Благодаря сочетанию корневых систем культура лучше развивается и плодоносит. В этом году я подсаживал к баклажанам три межвидовых гибрида томатов и паслен страшный (Solánum tórvum по-научному). Эти растения имеют наилучшую совместимость с баклажанами. Правда, в Украине достаточно сложно достать семена селекционных подвоев, поэтому приходится добывать их различными путями из-за рубежа", — рассказывает мужчина.

По словам Анатолия, эксперимент показал, что лучший из привоев — паслен страшный. Это растение родом из субэкваториальных тропиков, поэтому имеет очень длинную и развитую корневую систему, которая доберется до воды, как бы глубоко она ни залегала. И это очень большой плюс для выведения новых сортов баклажанов в условиях жаркого и засушливого украинского лета.

Кстати, замечает Анатолий Песковый, соседний экспериментальный участок, на котором росли баклажаны с томатными привоями, он регулярно поливал, но не получил того результата, которого ожидал. "Монстры" выросли как раз без полива. К тому же, количество плодов на одном растении было больше среднего на других.

Еще одна фишка селекционера-самоучки из Малого Кобеляка — выращивание овощей без применения "химии". Это очень сложно, поскольку у нее много вредителей, а природные условия не всегда оптимальны. Органические овощи, к сожалению, дорогие и не пользуются достаточным спросом на украинском рынке. Однако Анатолий убежден, что когда в стране стабилизируется обстановка, органика наберет популярность, как и во всем мире.

"В Украине рекордные размеры плодов не регистрируют. Знаю, что мои баклажаны не дотягивают до мирового рекорда, который был зафиксирован недавно в штате Айова (США). Зарегистрированный вес рекордного баклажана 3 килограмма 778 граммов. Так вот, мой овощ легче на килограмм и почти 400 граммов, а в обхвате меньше на десять с лишним сантиметров — 59 сантиметров. Но это означает лишь то, что мне есть к чему стремиться", — подчеркивает Анатолий.

Любовь к овощам-гигантам у Анатолия Пискового с детства. Еще будучи 10-летним мальчиком, он с помощью отца вырастил помидор весом более 1 килограмма. А теперь, приобретя опыт, мечтает вырастить 300-килограммовую тыкву и 80-90-килограммовую арбуз. Поэтому до следующей весны постарается раздобыть зернышки, которые имеют генетический потенциал.

А нынешний биологически не спелый "монстр" пойдет под нож раньше, потому что уже начал увядать. Перед этим выполнит лишь еще одну функцию — побудет реквизитом в руках сына огородника, которого он ждет в гости. Парень хочет сделать с ним фото на память…

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