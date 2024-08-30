Став удівцем перед початком війни та виїхав з України у статусі депутата: де старший син Кернеса і чим займається (фото)

Син політика понад 2 роки не живе в Україні

Геннадій Кернес — одіозна персона в українській політиці. Він був очільником Харкова протягом 10 років і помер у 2020 році від ускладнень після перенесеного коронавірусу. А от про синів політика, зокрема Кирила, говорять не часто. Він рідко з'являється у публічному просторі. До речі, раніше ми розповідали про те, що отримала після смерті Кернеса його дружина.

"Телеграф" розкаже більше про те, чим займається старший син Геннадія Кернеса — Кирило та чи висловлюється про війну.

Що відомо про Кирила Кернеса

Кирило Кернес народився 15 липня 1982 року в Харкові. Він навчався у Національному юридичному університеті Ярослава Мудрого. Певний час працював першим заступником директора Харківського міського бюро технічної інвентаризації. Про чоловіка тривалий час взагалі не було щось відомо. Він перебував у тіні свого публічного батька, міського голови Харкова.

Кирило Кернес, Фото: Фейсбук Кирила Кернеса

Помітним Кирило став у 2020 році, коли увійшов до Харківської обласної ради як депутат від партії свого батька "Блок Кернеса — Успішний Харків" та навіть очолював фракцію. Це сталося одразу після того, як його тато переміг на виборах мера міста.

Геннадій і Кирило Кирило Кернеси, Фото: Інстаграм Кирила Кернеса

Цікаво, що на той час Геннадій Кернес практично не проводив передвиборчу кампанію, натомість проходив лікування від ускладнень після COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Для того, щоб знову стати мером, Кернес повинен був скласти присягу на місці.

Однак на той момент було незрозуміло, коли це відбудеться через самопочуття політика. Тому Кернеса оголосили мером міста заочно, але здійснювати свої обов'язки він не міг.

Через це депутати змінили регламент і обрали виконуючим обов'язків мера міста, колишнього секретаря міської ради Олександра Новака. Натомість той заявив про перевибори секретаря та запропонував кандидатуру Ігоря Терехова.

Ігор Терехов, Фото: Інстаграм Ігоря Терехова

Власне, саме Терехов став мером Харкова після смерті Кернеса у грудні 2020 року. Щоб провести таку процедуру, депутатам потрібен був підпис самого Кернеса. І вони зазначили, що нібито отримали від Геннадія лист з його цифровим підписом.

Пізніше Кирило ствердив, що чиновники міської ради здійснили фальсифікацію, оскільки його батько не створював такий цифровий підпис. Тому він вважає, що все це робили для того, щоб швидко взяти владу у свої руки. Прокуратура навіть розслідувала справу щодо можливої підробки електронного підпису Геннадія Кернеса, але значних результатів у справі не з'явилось.

У жовтні 2022 року Кирила виключили з посади голови фракції "Блок Кернеса — Успішний Харків" за "недотримання партійної дисципліни". Йшлося про те, що чоловік не висловився проти вторгнення Росії проти України. Хоча сам Кернес спростував цю тезу і заявив, що засуджував російську агресію.

Кирило Кернес, Фото: Інстаграм Кирила Кернеса

Вже в грудні Кернес оголосив про вихід з фракції "Блок Кернеса — Успішний Харків". Згодом чоловік подав позов до суду, щоб заборонити використовувати в назві партії прізвище його батька. Натомість представники політсили подали відзив, що прізвище "Кернес" у назві партії "не має нічого спільного з Кернесом Геннадієм Адольфовичем".

Кирило Кернес зараз

У лютому 2022 року Кирило Кернес втратив дружину Яну, з якою були разом протягом 16 років. Причиною була складна хвороба жінки. Коли Яна померла, Кирило оприлюднив зворушливий допис, у якому описав біль втрати.

Покійна дружина Кирила Кернеса - Яна

Після початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон. Підставою було те, що чоловік став батьком-одинаком двох неповнолітніх дітей після смерті дружини.

Чоловік розповів, що війна застала його в рідному Харкові, де пробув 20 днів. Кирило стверджував, що існувала загроза його життю з "різних боків". Його сім'я навіть мала власну охорону. Тому чоловік вирішив поїхати з України заради безпеки своїх дітей.

Достеменно невідомо, у якій саме країні зараз живе Кирило. Одні подейкували, що це США, інші — Німеччина. Періодично він публікує світлини зі свічками, яким співчуває жителям Харкова через обстріли країни-агресорки.

Кернес поширює співчуття загиблим внаслідок російської агресії

Водночас Кирило Кернес залишається депутатом Харківської обласної ради. Він бере участь у засіданнях дистанційно. Зокрема, у червні політик скаржився на те, що йому вимикали мікрофон, коли він намагався висловитися.

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