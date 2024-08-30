Стал вдовцом перед началом войны и уехал из Украины в статусе депутата: где старший сын Кернеса и чем занимается (фото)

Сын политика более 2 лет не живет в Украине

Геннадий Кернес – одиозная персона в украинской политике. Он был главой Харькова в течение 10 лет и умер в 2020 году от осложнений после перенесенного коронавируса. А вот о сыновьях политика, в частности Кирилла, говорят не часто. Он редко появляется в публичном пространстве. Кстати, раньше мы рассказывали о том, что получила после смерти Кернеса его жена.

"Телеграф" расскажет больше о том, чем занимается старший сын Геннадия Кернеса — Кирилл и высказывается ли о войне.

Что известно о Кирилле Кернесе

Кирилл Кернес родился 15 июля 1982 года в Харькове. Он учился в Национальном юридическом университете Ярослава Мудрого. Одно время работал первым заместителем директора Харьковского городского бюро технической инвентаризации. О мужчине длительное время вообще не было ничего известно. Он находился в тени своего отца, городского головы Харькова.

Кирилл Кернес, Фото: Фейсбук Кирилла Кернеса

Заметным Кирилл стал в 2020 году, когда вошел в Харьковский областной совет как депутат от партии своего отца "Блок Кернеса — Успешный Харьков" и даже возглавлял фракцию. Это произошло сразу после того, как его папа победил на выборах мэра города.

Геннадий и Кирилл Кирилл Кернес, Фото: Инстаграм Кирилла Кернеса

Интересно, что в то время Геннадий Кернес практически не проводил предвыборную кампанию, а проходил лечение от осложнений после COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Для того чтобы снова стать мэром, Кернес должен был принять присягу на месте.

Однако на тот момент было непонятно, когда это произойдет из-за самочувствия политика. Поэтому Кернеса объявили мэром города заочно, но исполнять свои обязанности он не мог.

Поэтому депутаты изменили регламент и избрали исполняющим обязанности мэра города, бывшего секретаря городского совета Александра Новака. Он заявил о перевыборах секретаря и предложил кандидатуру Игоря Терехова.

Игорь Терехов, Фото: Инстаграм Игоря Терехова

Именно Терехов стал мэром Харькова после смерти Кернеса в декабре 2020 года. Чтобы провести такую процедуру, депутатам нужна была подпись самого Кернеса. И они отметили, что якобы получили от Геннадия письмо с его цифровой подписью.

Позже Кирилл утвердил, что чиновники городского совета совершили фальсификацию, поскольку его отец не создавал такой цифровой подписи. Потому он считает, что все это делали для того, чтобы быстро взять власть в свои руки. Прокуратура даже расследовала дело о возможном подделке электронной подписи Геннадия Кернеса, но значительных результатов по делу не появилось.

В октябре 2022 года Кирилла исключили с должности главы фракции "Блок Кернеса — Успешный Харьков" за "несоблюдение партийной дисциплины". Речь шла о том, что мужчина не высказался против вторжения России против Украины. Хотя сам Кернес опроверг этот тезис и заявил, что осуждал российскую агрессию.

Кирилл Кернес, Фото: Инстаграм Кирилла Кернеса

Уже в декабре Кернес объявил о выходе из фракции "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Впоследствии мужчина подал иск в суд, чтобы запретить использовать в названии партии фамилию его отца. Представители политсилы подали отзыв, что фамилия "Кернес" в названии партии "не имеет ничего общего с Кернесом Геннадием Адольфовичем".

Кирилл Кернес сейчас

В феврале 2022 года Кирилл Кернес потерял жену Яну, с которой были вместе в течение 16 лет. Причиной была непростая болезнь женщины. Когда Яна умерла, Кирилл обнародовал трогательный пост, в которой описал боль утраты.

Покойная жена Кирилла Кернеса – Яна

После начала полномасштабного вторжения уехал за границу. Основанием было то, что мужчина стал отцом-одиночкой двух несовершеннолетних детей после смерти жены.

Мужчина рассказал, что война застала его в родном Харькове, где пробыл 20 дней. Кирилл утверждал, что существовала угроза его жизни с "разных сторон". Его семья даже имела собственную охрану. Поэтому мужчина решил уехать из Украины ради безопасности своих детей.

Доподлинно неизвестно, в какой именно стране сейчас живет Кирилл. Одни говорили, что это США, другие — Германия. Периодически он публикует фотографии со свечами, которым сочувствует жителям Харькова из-за обстрелов страны-агрессорки.

Кернес распространяет соболезнования погибшим в результате российской агрессии

В то же время Кирилл Кернес остается депутатом Харьковского областного совета. Он принимает участие в заседаниях дистанционно. В частности, в июне политик жаловался, что ему выключали микрофон, когда он пытался высказаться.

Ранее "Телеграф" писал, чем сейчас занимается харьковский политик Михаил Добкин. Он удалился из всех соцсетей.