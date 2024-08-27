Видалився із соцмереж і зник з радарів: як зараз виглядає Михайло Добкін і що про нього відомо (фото)

Про Михайла Добкіна давно не чути в інформаційному просторі

Михайло Добкін — одіозна та скандальна особистість в українській політиці. Свого часу він був мером Харкова, головою Харківської облдержадміністрації, народним депутатом VIII скликання Верховної Ради. Він фігурував у багатьох скандалах і став героєм мемів. А під час повномасштабної війни навіть видавав себе за військового та називав себе націоналістом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Михайла Добкіна, який останнім часом зник з інформаційного простору України.

Михайло Добкін — що про нього відомо зараз

Серед останніх новин про Добкіна — у середині липня цього року стало відомо, що суд закрив справу щодо Добкіна та його участі у "кооперативній схемі". Сам Михайло Маркович давно не з’являвся на публіці, він видалив свою сторінку в Instagram, обліковий запис у Facebook не активний ще з 2019 року, а телеграм-канал на 6 тисяч підписників неактивний з 2023 року. А у його ютуб-каналі останнє відео — це передвиборний ролик за 2021 рік, коли він балотувався у мери Харкова після смерті Геннадія Кернеса.

За час повномасштабної війни з 2022 року Михайло Добкін двічі розбурхав український медійний простір. По-перше, у квітні 2022 року Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату, а у 2023 році також був помічений на Великдень під час служби у церкві.

А по-друге, він фотографувався у військовій формі та називав себе націоналістом. При цьому, у відповідь на депутатське звернення Ярослава Юрчишина у грудні 2022 року, з’ясувалося, що Михайло Добкін не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні у поліції.

Останні "свіжі" фото Михайла Добкіна

Останні фото Добкіна, які вдалося знайти в мережі, це кадри на сторінці в Instagram дочки політика Алли Добкіної. Свій пост вона опублікувала 19 жовтня 2023 року та присвятила його своєму дню народження. На знімках можна побачити Михайла Марковича, який прийшов на святковий бенкет із приводу 30-річчя своєї доньки. Зважаючи на те, що Алла Добкіна більшість часу живе за кордоном, а кілька місяців тому народила другу дитину в Туреччині, цілком можливо, що і день народження вона святкувала не в Україні. А з цього можна зробити висновок, що й Михайло Добкін виїжджав за кордон у 2023 році. Де він зараз – невідомо.

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