Проста перукарка з майном на мільйони? Як виглядає "загадкова дружина" мера Одеси Труханова і що про неї відомо

Як виглядає жінка, яку ховає від декларацій мер Одеси

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов – відомий на всю Україну чиновник. Про нього знають далеко за межами одеського регіону, проте швидше через скандали та його одіозність. А ще за спроби зберегти в українській Одесі "атрибутику" російської культури навіть під час війни з Росією. А ось про його дружину чи співмешканку відомо куди менше.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Тетяну Колтунову, яка начебто вже колишня дружина Труханова. Однак усе свідчить про те, що вони й надалі живуть разом і ведуть спільний побут.

Тетяна Колтунова – дружина чи не дружина Труханова?

Судячи з публікацій у ЗМІ та з офіційного сайту одеської мерії, Геннадій Труханов був одружений або ж співмешкає з жінкою на ім’я Тетяна Колтунова. За деякими даними, чиновник перебував в офіційному шлюбі в 1985-1997 роках. А потім розлучився та не вказував ймовірну дружину Тетяну Колтунову у своїх деклараціях.

Геннадій Труханов із дружиною та доньками

Те, що розлучення Труханова було фіктивним і що він продовжує з нею співжити навіть доводили в суді. 2018 року НАБУ намагалося довести, що мер Одеси "веде спільний побут" і співмешкає з Колтуновою, проте неправомірно не вказує її у своїх деклараціях.

Також відомо, що Труханов має дві дочки від Тетяни Колтунової. Причому старша народилася 1986 року в офіційному шлюбі, а ось молодша 2000-го, коли чиновник вже розлучився.

Геннадій Труханов із дружиною Тетяною Колтуновою

Дружина Труханова — перукар із нерухомістю на мільйони?

У ЗМІ багато писали про елітне майно, нерухомість та автомобілі Тетяни Колтунової. Так, у спільному розслідуванні ГО "Антикорупційний офіс" та "Автомайдан" (2017 рік) йдеться про те, що Тетяна Колтунова у 2009 році придбала квартиру на 296м² в елітному ЖК "Ark Palace", яка розташована в районі "Аркадії" на відстані 1 км. від узбережжя Чорного моря.

За даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, Тетяна Анатоліївна у 2012 році отримала у власність будинок на 560м² в елітному котеджному містечку "Королівські сади", який також розташований в Аркадії, буквально в 100м. від узбережжя Чорного моря. Проте, продала його у 2016 році. Є також інформація про купівлю Колтуновою елінгу (ця споруда для будівництва або ремонту в повітроплаванні та суднобудуванні) на самому березі моря.

Має у власності дружина мера Одеси Труханова не лише нерухомість, а й корпоративні права як співвласник юридичних осіб. А також елітний автомобіль Mercedes-Benz ML 350 2014 року випуску, який вона придбала в тому ж 2014-му.

При цьому, згідно з даними за 2017 рік, дружина Труханова була зареєстрована як і фізична особа-підприємець (види діяльності: надання послуг перукарнями та салонами краси; надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Де зараз Тетяна Колтунова? Чи співмешкає вона з мером Одеси Геннадієм Трухановим і досі? І чим займається під час війни в Україні? Усі ці питання залишаються відкритими. До того ж сторінок "загадкової дружини" одеського мера в соцмережах знайти не вдалося. Мабуть, вона ховається за нікнеймами або взагалі не веде соцмережі.

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