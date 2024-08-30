Якою буде вартість електроенергії для українців з 1 вересня: названі точні цифри

Останнє подорожчання було зовсім недавно

У липні уряд затвердив нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів. З 1 вересня українці платитимуть за електроенергію за старою ціною – 4,32 гривні за 1 кВт-годину.

Триватиме цей тариф до 30 квітня 2025 року. Про це повідомили у прес-службі "Укренерго".

За актуальними тарифами на електроенергію у вересні українці платитимуть 4,32 грн за 1 кВт за годину. Диференціації тарифу за обсягом споживання не буде – усі українці мають сплачувати фіксовану ціну.

Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук зазначила, що дія поточного тарифу на світло для українців визначена до кінця квітня 2025-го і планів підвищувати його немає.

"Встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів. На рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року", – зазначила Грінчук.

Протягом опалювального періоду, з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року, передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки.

Для них встановлюються такі тарифи:

• до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;

• понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.

Якщо ж у споживача встановлено двозонний лічильник,то в нічний годинник – з 23:00 до 07:00 – тариф становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на світ для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З того часу тариф не переглядався, але це питання постало на порядку денному після російських ударів по українській енергетиці цієї весни.

З 1 червня 2024 року підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення військового стану.

Також на встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки платить за світло середньостатистична сім’я після підвищення тарифів з 1 червня 2024 року. У середньому одне домогосподарство споживає не більше 200 кВт*год на місяць.