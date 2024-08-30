Какая будет стоимость электроэнергии для украинцев с 1 сентября: названы точные цифры

Последнее подарожание было совсем недавно

В июле правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию для всех бытовых потребителей. С 1 сентября украинцы будут платить за электроэнергию по старой цене — 4,32 гривен за 1 кВт-час.

Продлится этот тариф до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

По актуальным тарифам на электроэнергию в сентябре украинцы будут платить 4,32 грн за 1 кВт в час. Дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все украинцы должны платить фиксированную цену.

Замминистра энергетики Светлана Гринчук отметила, что действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025-го и планов повышать его нет.

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. На уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – отметила Гринчук.

В течение отопительного периода, с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года, предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки.

Для них устанавливаются следующие тарифы:

• до 2000 потребленных кВт*ч в месяц — 2,64 грн/кВт*ч;

• более 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Если же у потребителя установлен двухзонный счетчик, то в ночные часы – с 23:00 до 07:00 – тариф будет составлять 2,16 грн за кВт-час.

Напомним, с 1 июня 2023 года тариф на свет для населения был установлен на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. С тех пор тариф не пересматривался, но этот вопрос появился в повестке дня после российских ударов по украинской энергетике этой весной.

С 1 июня 2024 повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Также на установленном уровне останутся тарифы на водоснабжение и отвод, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько платит за свет среднестатистическая семья после повышения тарифов с 1 июня 2024. В среднем одно домохозяйство потребляет не более 200 кВт*ч в месяц.