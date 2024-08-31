Тільки не "Віталік": як правильно називати Віталія українською

Свою думку висловила відома філолог Ольга Васильєва

В українській мові є свої особливості вимовлення та написання деяких по-батькові та імен. Роблячи це за аналогією з російською мовою, багато хто припускається помилки.

Це стосується і зменшувально-пестливої форми імені Віталій. Річ у тому, пояснила філолог Ольга Васильєва, що в українських іменах немає суфікса -ік, який існує у російських іменах. Тож правильно говорити та писати Віталик, а не Віталік.

За таким же принципом утворюються інші імена: Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник. Використовується суфікс -ік, а чи не -ик. Хоча найчастіше чоловіків із цими іменами називають саме Славік, Владік, Вадік тощо.

"На Полтавщині столітня бабуся називала свого онука (мого чоловіка) Толиком і Толькóм, але ніколи — Толіком. "Толіки" й "віталіки" — це суржикізми та наслідок зросійщення", — резюмувала філолог.

Інші скорочені варіанти імені Віталій українською мовою:

Віталь,

Віталя,

Вітася.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською звучить по батькові дітей Віталія. Їх теж часто вимовляють та пишуть з помилками.