Понад сто літер: як звучать найдовші ім’я та прізвище в Україні

Чоловік сам себе так назвав у документах

В Україні існує безліч різноманітних прізвищ, які вирізняються своїм значенням та звучанням. У цьому списку також є незвичайні ім’я та прізвище одного українця з Тернополя, які загалом складають понад сто літер.

Чоловік розповів свою історію у сюжеті телеканалу "Т1". Як виявилося, найдовші ім’я та прізвище не належать йому від народження, а він сам прийняв рішення їх змінити у паспорті у 24 роки.

Наразі документи змінилися вже вчетверте. При цьому, з кожним разом ім’я та прізвище ставали довшими.

"Підтекст у тому, що я ніби Володимир (тобто я хочу бути в мирі зі всім). А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір всьому", — каже чоловік.

Так, найдовшим ім’ям та прізвищем в Україні вважається Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко Миколайович. Загалом вони складаються із понад 100 букв.

Носій цих імені та прізвища розповів, що при їх виборі орієнтувався на дані з Вікіпедії, де поєднував елементи різних українських родових імен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому в Україні давали прізвища від назви різних тварин.