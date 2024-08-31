Только не "Віталік": как правильно называть Виталия по-украински

Свое мнение высказала известная филолог Ольга Васильева

В украинском языке есть свои особенности произнесения и написания некоторых отчеств и имен. Делая это по аналогии с русским языком, многие допускают ошибку.

Это касается и уменьшительно-ласкательной формы имени Виталий. Дело в том, пояснила филолог Ольга Васильева, что в украинских именах нет суффикса -ік, который существует в российских именах. Поэтому правильно говорить и писать Віталик, а не Виталик.

По такому же принципу образуются и другие имена: Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Эдик, Даник. Используется суффикс -ик, а не -ік. Хотя зачастую мужчин с этими именами называют именно Славік, Владік, Вадік и т.д.

"На Полтавщине столетняя бабушка называла своего внука (моего мужа) Толиком и Тольком, но никогда — Толиком. "Толіки" и "Виталіки" — это суржикизм и следствие обрусения", — резюмировала филолог.

Другие сокращенные варианты имени Виталий в украинском языке:

Віталь,

Віталя,

Вітася.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински звучит отчество детей Виталия. Их тоже часто произносят и пишут с ошибками.