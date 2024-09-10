Мають давню історію: рідкісні жіночі імена, які знову повертаються в моду

Багато батьків хочуть дати дитині незвичайне ім’я

Імена несуть у собі особливу енергію та силу, пов’язуючи нас з історією та традиціями предків. Зараз багато українців повертаються до свого коріння, обираючи для дітей рідкісні та красиві імена, які колись звучали в кожному домі і знову набувають популярності в наші дні.

"Телеграф" нагадав, які є красиві рідкісні імена для дівчаток. Можете вибрати незвичайне українське ім’я зі списку, щоб у майбутньому так назвати свою дочку.

Рідкісні жіночі імена, які знову стають популярними

Стефанія

В українській культурі ім’я Стефанія має давнє коріння і сповнене теплоти та поваги до традицій. Сьогодні воно повертається в моду, символізуючи відродження інтересу до автентичності та бажання підкреслити унікальність та глибокі історичні зв’язки. Це ім’я перекладається як "увінчана". Жінки з таким ім’ям дуже сильні та незалежні.

Оріана

Це ім’я пов’язане з латинським словом "aureus", що означає "золотий" або "сяючий". Останнім часом в Україні стали частіше називати їм дівчаток. Можливо, це пов’язано із загальним інтересом до унікальних та красивих імен, які не так часто зустрічаються. Жінки з ім’ям Оріана, як правило, описуються як яскраві, незалежні та впевнені в собі особи.

Павлина

Ім’я Павлина має латинське коріння і походить від слова "paulus", що означає "маленький" або "скромний". У нашій країні воно асоціюватиметься з деякими традиціями та історичною спадщиною. Жінки з цим ім’ям часто описуються як чутливі, уважні та дбайливі.

Магдалина

В Україні та інших слов’янських країнах ім’я Магдалина має релігійні та культурні конотації. Останнім часом воно знову почало набувати популярності. Жінки з ім’ям Магдалина часто описуються як сильні, незалежні й мають глибоку внутрішню силу.

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