Ці категорії громадян у вересні мобілізують в першу чергу: про кого мова

Чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації, можуть добровільно вступити до ЗСУ

В Україні продовжується загальна мобілізація. У вересні в першу чергу призову будуть підлягати ті громадяни, що відповідають одному з критеріїв для мобілізації.

Військове керівництво країни зазначає, що для доукомплектації потрібні люди з бойовим досвідом. Проте необхідні й фахівці з інших сфер: водії, IT-спеціалісти, зв'язківці, оскільки мобілізація здійснюється не лише для бойових дій.

Першочергово отримати у вересні наступного місяця можуть 7 категорій чоловіків. Верхня межа призовного віку для мобілізації залишається незмінною – 60 років. Для осіб вищого офіцерського складу — 65 років.

Так, з 1 серпня можуть мобілізувати:

військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров'я та з військовим досвідом;

військовозобов'язаних від 25 років до 60 років, які придатні за станом здоров'я, але не мають військового досвіду;

чоловіків від 25 до 60 років, які раніше під час воєнного стану були "обмежено придатними" за станом здоров'я: вони можуть повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатний" чи "непридатний";

чоловіків від 18 до 60 років, що зняті або виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я в умовах воєнного стану на підставі висновку ВЛК;

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і наразі не продовжують навчання в магістратурі;

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу в армії (винятком є остання демобілізація строковиків, яких можуть мобілізувати лише через рік);

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які були приписані до призовних дільниць за старим законодавством і мали статус "непридатний" до служби в мирний час або "обмежено придатний" у воєнний час: їм треба буде повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та дочекатися її рішення щодо придатності чи непридатності до служби.

Мобілізація жінок залишається добровільною. Вступити до лав ЗСУ можуть жінки від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я та сімейними обставинами. Підкреслимо, що виключно на добровільній основі, тобто за контрактом.

Раніше "Телеграф" писав, що відразу 8 категорій чоловіків втратили право на відстрочку. Кому у вересні можуть дати повістку.