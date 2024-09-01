Эти категории граждан в сентябре мобилизуют в первую очередь: о ком речь

Мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могут добровольно вступить в ВСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В сентябре в первую очередь призыву будут подлежать граждане, отвечающие одному из критериев для мобилизации.

Военное руководство страны отмечает, что для доукомплектации нужны люди с боевым опытом. Однако необходимы и специалисты других сфер: водители, IT-специалисты, связисты, поскольку мобилизация осуществляется не только для боевых действий.

В первую очередь получить повестки в сентябре могут 7 категорий мужчин. Верхний предел призывного возраста для мобилизации остается неизменным – 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.

Так, с 1 августа могут мобилизовать:

военнообязанных от 18 до 60 лет, пригодных к военной службе по состоянию здоровья и с военным опытом;

военнообязанных от 25 лет до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья, но не имеющих военного опыта;

мужчин от 25 до 60 лет, которые ранее во время военного положения были "ограниченно пригодными" по состоянию здоровья: они могут повторно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодный" или "непригодный";

мужчин от 18 до 60 лет, снятых или исключенных с военного учета, но признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании заключения ВЛК;

военнообязанных от 18 до 25 лет, окончивших военную кафедру, которые являются офицерами запаса и не продолжают обучение в магистратуре;

военнообязанных от 18 до 25 лет, отслуживших срочную службу в армии (исключением является последняя демобилизация срочников, которых могут мобилизовать только через год);

военнообязанных от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и имели статус "непригодный" к службе в мирное время или "ограниченно пригодный" в военное время: им предстоит повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 и дождаться ее решения о пригодности или непригодности к службе.

Мобилизация женщин остается добровольной. Вступить в ряды ВСУ могут женщины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Подчеркнем, что исключительно на добровольной основе, то есть по контракту.

Ранее "Телеграф" писал, что сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку. Кому в сентябре могут дать повестку.