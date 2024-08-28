Відразу 8 категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку

До армії братимуть раніше "обмежено придатних" осіб

Наприкінці серпня Верховна Рада підтримала у цілому новий законопроєкт. Він передбачає спрощену процедуру отримання відстрочки, а також перелік категорій громадян, які втратили право на неї.

Нове законодавство передбачає, що восени відстрочку не отримають 8 категорій чоловіків. Про це пише 24 канал.

До переліку тих, хто втратив право на відстрочку входять:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах;

особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання;

чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї;

особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони;

особи зі статусом "обмежено придатний", через скасування цієї категорії;

чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Водночас одна категорія громадян, яка раніше не могла розраховувати на відстрочку, тепер має таке право. Це стосується військовозобов'язаних, чиї неповнорідні брати або сестри загинули чи зникли безвісти на війні.

Нагадуємо, вже восени деякі категорії українці зможуть оформляти відстрочку онлайн. Застосунок "Резерв+" інтегрують з іншими реєстрами, аби спростити процедуру для студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.

Раніше "Телеграф" писав, чи мають право на відстрочку педагоги. Юрист пояснив, як її оформити та які потрібні для цього документи.