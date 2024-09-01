Хто у вересні може не оновлювати свої дані в ТЦК: цим людям нічого не загрожує

Існує кілька категорій громадян

Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а також окремі категорії жінок, зобов’язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК. Проте, є такі категорії осіб, які не повинні цього робити.

Так, згідно з текстом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, є певні категорії громадян та осіб, які не зобов’язані оновлювати свої дані в ТЦК.

В першу чергу це особи, які не є громадянами України. Таким чином, іноземцям, які проживають на території України не потрібно ставати на військовий облік.

Також не зобов’язані оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:

за рішенням ВЛК мають статус "не придатний до несення військової служби"

не досягли граничного віку перебування в запасі

старші за 60 років

Крім того, закон про оновлення даних не стосується юнаків, що ще не досягли повноліття.

Варто також зауважити, що якщо чоловіка за якихось обставин та причин виключено з військового обліку, то він теж може не йти до ТЦК. Однак є нюанс. Такий громадянин зобов'язаний мати при собі документ, що підтверджує факт його виключення з обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що мобілізація збільшила показники призову до ЗСУ у 2,5 раза. У Міноборони відповіли, чи можлива ротація бійців.