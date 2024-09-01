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Хто у вересні може не оновлювати свої дані в ТЦК: цим людям нічого не загрожує

Автор
Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
2003
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 01 вересня 2024, 16:21

Існує кілька категорій громадян

Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а також окремі категорії жінок, зобов’язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК. Проте, є такі категорії осіб, які не повинні цього робити.

Так, згідно з текстом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, є певні категорії громадян та осіб, які не зобов’язані оновлювати свої дані в ТЦК.

В першу чергу це особи, які не є громадянами України. Таким чином, іноземцям, які проживають на території України не потрібно ставати на військовий облік.

Також не зобов’язані оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:

  • за рішенням ВЛК мають статус "не придатний до несення військової служби"
  • не досягли граничного віку перебування в запасі
  • старші за 60 років

Крім того, закон про оновлення даних не стосується юнаків, що ще не досягли повноліття.

Варто також зауважити, що якщо чоловіка за якихось обставин та причин виключено з військового обліку, то він теж може не йти до ТЦК. Однак є нюанс. Такий громадянин зобов'язаний мати при собі документ, що підтверджує факт його виключення з обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що мобілізація збільшила показники призову до ЗСУ у 2,5 раза. У Міноборони відповіли, чи можлива ротація бійців.

Теги:
#Мобілізація #Загальна мобілізація