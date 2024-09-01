Кто в сентябре может не обновлять свои данные в ТЦК: этим людям ничего не угрожает
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2039
Существует несколько категорий граждан
Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельные категории женщин обязаны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК. Однако есть такие категории лиц, которые не должны этого делать.
Так, согласно тексту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, есть определенные категории граждан и лиц, которые не обязаны обновлять свои данные в ТЦК.
В первую очередь это лица, не являющиеся гражданами Украины. Таким образом, иностранцам, проживающим на территории Украины, не нужно становиться на военный учет.
Также не обязаны обновлять информацию о себе в ТЦК лица, которые:
- по решению ВЛК имеют статус "не пригоден к несению военной службы"
- не достигли предельного возраста пребывания в запасе
- старше 60 лет
Кроме того, закон об обновлении данных не касается юношей, еще не достигших совершеннолетия.
Следует также заметить, что если мужчина по каким-то обстоятельствам и причинам исключен из военного учета, то он тоже может не идти в ТЦК. Однако есть нюанс. Такой гражданин обязан иметь при себе документ подтверждающий факт его исключения с учета.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что мобилизация увеличила показатели призыва в ВСУ в 2,5 раза. В Минобороны ответили, возможна ли ротация бойцов.