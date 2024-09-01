Кто в сентябре может не обновлять свои данные в ТЦК: этим людям ничего не угрожает

Существует несколько категорий граждан

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельные категории женщин обязаны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК. Однако есть такие категории лиц, которые не должны этого делать.

Так, согласно тексту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, есть определенные категории граждан и лиц, которые не обязаны обновлять свои данные в ТЦК.

В первую очередь это лица, не являющиеся гражданами Украины. Таким образом, иностранцам, проживающим на территории Украины, не нужно становиться на военный учет.

Также не обязаны обновлять информацию о себе в ТЦК лица, которые:

по решению ВЛК имеют статус "не пригоден к несению военной службы"

не достигли предельного возраста пребывания в запасе

старше 60 лет

Кроме того, закон об обновлении данных не касается юношей, еще не достигших совершеннолетия.

Следует также заметить, что если мужчина по каким-то обстоятельствам и причинам исключен из военного учета, то он тоже может не идти в ТЦК. Однако есть нюанс. Такой гражданин обязан иметь при себе документ подтверждающий факт его исключения с учета.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что мобилизация увеличила показатели призыва в ВСУ в 2,5 раза. В Минобороны ответили, возможна ли ротация бойцов.