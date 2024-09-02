Що потрібно знати, коли вас затримують співробітники ТЦК

Доставити до військкомату можуть лише за конкретної підстави

В Україні нерідко трапляються випадки затримання військовозобов'язаних чоловіків на вулицях або блокпостах для доставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Однак такі дії можуть виконувати лише поліціянти, які входять до групи оповіщення, і тільки за наявності підстав для затримання.

Юристка Аліна Охтень у своєму Instagram пояснила, що існують чіткі підстави для затримання та доставлення військовозобов'язаних до ТЦК. Серед таких:

відсутність при собі військово-облікового документа (як у паперовому, так і в електронному вигляді);

постанова керівника ТЦК про порушення військового обліку щодо конкретного військовозобов'язаного (варто запитати серію, дату винесення постанови та перевірити наявність вимоги про затримання);

відмова від отримання повістки, що передбачає складання акту про відмову, після чого поліцейський має право на адміністративне затримання.

Юристка підкреслила важливість складання протоколу затримання правоохоронцем. Якщо такого протоколу немає, громадянин має право уточнити у поліцейського, чи це є затриманням.

"Якщо це затримання, потрібно чекати оформлення документів, якщо – ні, можете спокійно йти по своїм справам", — пояснила Охтень.

Нагадуємо, що закон не обмежує конкретне місце для вручення повістки. Це означає, що її можуть вручити практично будь-де.

Таким чином, отримати повістку від ТЦК можна:

за місцем проживання військовозобов'язаного;

за місцем навчання або роботи;

на вулицях;

зупинках;

блокпостах;

громадських місцях тощо.

Також у законі не прописано, де громадянам не можуть вручати повістки. Тобто, де б вам її не видали, це буде не протизаконно.

Раніше "Телеграф" писав, що вручити повістку на вулиці можуть й тим, хто обновив свої дані. Кожен чоловік від 18 до 60 років зобов'язаний завжди мати з собою документ, який посвідчує особу, і військово-обліковий документ.