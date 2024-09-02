Что нужно знать, когда вас задерживают сотрудники ТЦК

Доставить в военкомат могут только при наличии конкретного основания

В Украине нередки случаи задержания военнообязанных мужчин на улицах или блокпостах для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Однако такие действия могут выполнять только полицейские, входящие в группу оповещения, и только при наличии оснований для задержания.

Юрист Алина Ахтень в своем Instagram объяснила, что существуют четкие основания для задержания и доставки военнообязанных в ТЦК. Среди таких:

отсутствие при себе военно-учетного документа (как в бумажном, так и в электронном виде);

постановление руководителя ТЦК о нарушении военного учета по-конкретному военнообязанному (следует спросить серию, дату вынесения постановления и проверить наличие требования о задержании);

отказ от получения повестки, предусматривающий составление акта об отказе, после чего полицейский имеет право на административное задержание.

Юрист подчеркнула важность составления протокола задержания правоохранителем. Если такого протокола нет, гражданин имеет право уточнить у полицейского, является ли это задержанием.

"Если это задержание, нужно ждать оформления документов, если нет, можете спокойно идти по своим делам", — пояснила Ахтень.

Напомним, что закон не ограничивает конкретное место для вручения повестки. Это означает, что ее могут вручить практически где угодно.

Таким образом, получить повестку от ТЦК можно:

по месту жительства военнообязанного;

по месту обучения или работы;

на улицах;

остановках;

блокпостах;

общественных местах и т.д.

Также в законе не прописано, где гражданам не могут вручать повестки. То есть где бы вам ее не выдали, это будет не противозаконно.

Ранее "Телеграф" писал, что вручить повестку на улице могут и тем, кто обновил свои данные. Каждый мужчина от 18 до 60 лет обязан всегда иметь с собой удостоверяющий личность документ и военно-учетный документ.