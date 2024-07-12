Вручити повістку на вулиці можуть й тим, хто уточнив свої дані: пояснення адвоката

Кожен чоловік від 18 до 60 років зобов'язаний завжди мати з собою документ, який посвідчує особу, і військово-обліковий документ

До 16 липня всі військовозобов'язані чоловіки в Україні мають уточнити свої дані, тим хто цього не зробить, загрожує відповідальність. Проте тим, хто виконав свій обов'язок, можуть вручити повістку на вулиці.

"Часто чоловіки вважають, що якщо вони уточнили свої дані, то на вулиці до них питань не може бути. Насправді, це не так. Вручити повістку на вулиці можуть в тому числі і тим, хто виконав обов'язок уточнити свої дані", — пояснила адвокат Дар'я Тарасенко.

Вона нагадала, що в Україні кожен чоловік від 18 до 60 років зобов'язаний завжди мати з собою документ, який посвідчує особу, і військово-обліковий документ. Останній може бути паперовим, або електронним – QR-код з "Резерв+" аби виданий в ЦНАПі.

"І за цим QR-кодом представник ТЦК та СП або поліція перейдуть і побачать повну інформацію в Реєстрі і чи уточнені дані. На місці поліцейський чи представник ТЦК та СП не може карати за те, що хтось не уточнив свої дані", — наголосила адвокат.

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