Монголія відмовилася арештувати Путіна: які ризики для України

Україна не є членом МКС, а тому не може висловити офіційний протест

Україна разом з державами-партнерами має зробити все можливе, аби Монголія, яка відмовилася заарештувати Володимира Путіна, а отже відмовилася від виконання зобов'язань, що випливають із Римського Статуту, відчула на собі всі наслідки такого рішення. В іншому випадку, це може мати серйозні наслідки для нашої країни.

Таку думку виданню "Телеграф" висловив юрист-міжнародник і доцент КНУ Роман Єделєв. Повну версію інтерв’ю читайте у матеріалі: Монголія не заарештовує Путіна: для України це несе ризики, але є і один плюс

"Якщо ми дозволимо таким чином ставитися до зобов'язань за Римським статутом, мовляв, хочеш виконуєш, хочеш не виконуєш, то наслідки справді можуть бути серйозними. Зараз важливий політичний тиск на Монголію, нота протесту в тих державах, де є посольства Монголії, а також заяви про це", — мовив юрист-міжнародник.

Станом на сьогодні Україна не є членом МКС, а тому наша країна не може висловити офіційний протест щодо рішення Монголії на асамблеї держав-учасниць. Проте це аж ніяк не означає, що Україна має просто проігнорувати факт порушення Монголією зобов'язань, що випливають із Римського Статуту, який вона підписала ще у 2003 році.

Крім того, існує й інший ризик для України — проросійсько-нейтральні держави-учасниці Римського статуту можуть використати цей прецедент, як аргумент для поглиблення співпраці з Росією.

"Росіяни та їхні союзники будуть говорити, що Путін є легітимним президентом і що його підтримують інші країни. Вони використають це як аргумент для поглиблення співпраці з Російською Федерацією. Ризик тут абсолютно реальний", — мовив Єделєв.

Аби це не стало дозволом для інших держав, включаючи членів МКС, на те, що можна співпрацювати з РФ, необхідна жорстка реакція не тільки з боку України, а й з боку держав-партнерів.

"Якщо сьогодні це буде Монголія, то завтра це може бути інша держава. Путін обмежений географією, і він розуміє ризики, коли вирішує, куди йому летіти. Але Монголія має великий кордон з Російською Федерацією, і тому вона може бути зручною для нього", — пояснив юрист-міжнародник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Разом із російським лідером орден на арешт був виданий на ім'я "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової.