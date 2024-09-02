Монголия отказалась арестовать Путина: какие риски для Украины

Украина не является членом МУС, а потому не может выразить официальный протест

Украина вместе с государствами-партнерами должна сделать все возможное, чтобы Монголия, отказавшаяся арестовать Владимира Путина, а значит, отказавшаяся от выполнения обязательств, вытекающих из Римского Устава, испытала на себе все итоги такого решения. В противном случае это может иметь серьезные последствия для нашей страны.

Такое мнение изданию "Телеграф" высказал юрист-международник и доцент КНУ Роман Еделев. Полную версию интервью читайте в материале: Монголия не арестовывает Путина: для Украины это несет риски, но есть и один плюс

"Если мы позволим таким образом относиться к обязательствам по Римскому Уставу, мол, хочешь выполняешь, хочешь не выполняешь, то последствия действительно могут быть серьезными. Сейчас важно политическое давление на Монголию, нота протеста в тех государствах, где есть посольства Монголии, а также заявления об этом", — сказал юрист-международник.

По состоянию на сегодняшний день Украина не является членом МУС, поэтому наша страна не может выразить официальный протест относительно решения Монголии на ассамблее государств-участников. Однако это отнюдь не означает, что Украина просто должна игнорировать факт нарушения Монголией обязательств, вытекающих из Римского Устава, который она подписала еще в 2003 году.

Кроме того, существует и другой риск для Украины — пророссийско-нейтральные государства-участники Римского Устава могут использовать этот прецедент как аргумент для углубления сотрудничества с Россией.

"Россияне и их союзники будут говорить, что Путин является легитимным президентом и что его поддерживают другие страны. Они используют это как аргумент для углубления сотрудничества с Российской Федерацией. Риск здесь абсолютно реален", — сказал Еделев.

Чтобы это не стало разрешением для других государств, включая членов МУС, на то, что можно сотрудничать с РФ, необходима жесткая реакция не только со стороны Украины, но и со стороны государств-партнеров.

"Если сегодня это будет Монголия, то завтра это может быть другое государство. Путин ограничен географией, и он понимает риски, когда решает, куда ему лететь. Но у Монголии большая граница с Российской Федерацией, и поэтому она может быть удобной для него", – объяснил юрист-международник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Вместе с российским лидером орден на арест был выдан на имя "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой.