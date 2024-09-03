У "Армія+" з'явиться посвідчення військового: коли саме

Воно матиме фото та дані військового

В українському застосунку "Армія+" має з'явитись електронне військове посвідчення для бійців. Такі зміни відбудуться вже протягом найближчих півроку.

Цей документ буде повноцінним, матиме фотографію, усі необхідні реквізити та юридичну силу, як паперовий документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Це буде аналогічний з електронним військово-обліковим документом в "Резерві", тільки вже що стосується наших військовослужбовців. Взяли це в роботу, робимо все, щоб розгорнути систему цифрових реєстрів, продуктів, щоби була висока конвекція, щоб абсолютна більшість військовослужбовців одразу змогли завантажити собі це посвідчення", — пояснила вона.

Варто нагадати, що військовим інколи можуть видати тимчасове посвідчення. Хто його отримає, за яких обставин та що буде у разі втрати документа, поділився "Телеграф".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи мають носити зі собою чоловіки під час воєнного стану в Україні. Для кожної категорії військовозобов'язаних є різні папірці.