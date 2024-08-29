Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного: що це таке та який штраф за його втрату

Дистанційно оформити документ не вийде

Під час воєнного стану та загальної мобілізації громадяни мають носити з собою військово-обліковий документ. Існують випадки, коли видають тимчасове посвідчення, який має таку ж юридичну силу, як і військовий квиток.

Хто може його отримати та як, прописано в наказі Міністерства оборони України №610. Зазначається, що за втрату посвідчення передбачено штраф.

Тимчасове посвідчення — це офіційний документ, який підтверджує, що його власник є військовозобов'язаним. Він містить персональні дані громадянина та інформацію про його військовий облік.

Варто зауважити, що документ видається тільки військовозобовʼязаним. Для призовників видається посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Кому видають тимчасове посвідчення

Документ видається військовозобов’язаним, які:

втратили військові квитки;

не проходили військову службу;

не проходили навчальні збори та не мають військово-облікової спеціальності;

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким надані первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їхніх особових справ);

прибули з місць позбавлення волі;

військовозобов’язаним-жінкам;

особам, що визнані призовними комісіями непридатними до військової служби або обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я.

Як отримати тимчасове посвідчення

Для отримання тимчасового посвідчення військовозобов'язаний повинен особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем свого військового обліку та подати заяву встановленого зразка, надавши документ, що посвідчує особу.

Військкомат проводить оновлення військово-облікових даних громадянина, зокрема, уточнює сімейний стан, військово-облікову спеціальність, стан здоров'я та інші персональні дані. Після внесення змін до особової справи, військовозобов'язаному видається заповнене тимчасове посвідчення.

Підкреслимо, що онлайн отримати тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного неможливо.

Зразок тимчасового посвідчення військовозобов'язаного

Що буде за втрату документа

Військовозобов'язані несуть персональну відповідальність за збереження свого військового документа. За втрату або пошкодження посвідчення передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафу залежить від обставин справи та може становити від 850 до 1700 гривень за перше порушення та від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за повторне порушення протягом року або в особливий період.

Раніше "Телеграф" писав, чи є в Україні потреба в оголошені додаткової мобілізації з 1 вересня. У найближчі місяці не планується розглядати питання щодо збільшення мобілізаційної планки.