У "Армия+" появится удостоверение военного: когда именно

В нем будет фото и данные военного

В украинском приложении "Армия+" должно появиться электронное военное удостоверение для бойцов. Такие изменения произойдут уже в ближайшие полгода.

Этот документ будет полноценным, будет иметь фотографию, все необходимые реквизиты и юридическую силу как бумажный документ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"Это будет аналогичный с электронным военно-учетным документом в "Резерве", только уже что касается наших военнослужащих. Взяли это в работу, делаем все, чтобы развернуть систему цифровых реестров, продуктов, чтобы была высокая конвекция, чтобы абсолютное большинство военнослужащих сразу смогли загрузить себе это удостоверение", — объяснила она.

Следует напомнить, что военным иногда могут выдать временное удостоверение. Кто его получит, при каких обстоятельствах и что будет при потере документа, поделился "Телеграф".

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы должны носить мужчины во время военного положения в Украине. Для каждой категории военнообязанных есть разные бумажки.