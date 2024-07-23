Що робити, якщо втратив військовий квиток: до кого треба звертатися в Україні

Новий квиток видають лише у деяких випадках

В останні роки військовий квиток став одним із найважливіших документів для українців, а тому його втрата зазвичай обіцяє багато проблем. Однак якщо неприємність трапилася, варто пам’ятати, що його можна відновити.

Процедуру пояснили експерти "Юридичної сотні". Наголошується, що військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані повинні надійно берегти цей документ та стежити за своєчасним внесенням змін до нього.

Однак новий військовий квиток може бути виданий, якщо старий:

сильно пошкоджений чи повністю знищений;

втрачено або вкрадено;

не містить коректних даних про прізвище, ім’я або по батькові, що відбувається у разі зміни ПІБ власником.

Щоб отримати військовий квиток повторно військовослужбовець зобов’язаний звернутися до свого безпосереднього командира за місцем проходження служби з рапортом, який містить причину втрати і прохання видати новий.

Що стосується військовозобов’язаних та резервістів, то вони мають звернутися до керівника ТЦК, у якому перебувають на обліку із заявою.

У разі зміни ПІБ видача військового квитка відбувається на підставі нового паспорта. Якщо військовий квиток був зіпсований або зберігався в неналежних умовах, його власника можуть оштрафувати на суму від 510 до 850 гривень у мирний час або на суму від 850 до 1700 гривень, якщо порушення було вчинено повторно або в особливий період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи каратимуть військовозобов’язаних за кордоном за неоновлення даних.