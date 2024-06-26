Готують нові обмеження: які послуги не можна буде отримати без військового квитка

Повсюдно такі механізми не введені, але вони з’являтимуться дедалі частіше

В Україні все частіше вимагатимуть військово-облікові документи для отримання конкретних послуг. Тобто військовозобов’язаний не зможе ними користуватися, якщо не має військового квитка.

Про це повідомив голова Мін’юсту Денис Малюська, пише ТСН. За його словами, йдеться про сотні, якщо не тисячі різних послуг.

"Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але на моє переконання, він з’являтиметься все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — сказав Малюська.

Так, без військового квитка буде неможливо:

оформити паспортні документи;

подати заяву на шлюб;

оформити посвідчення водія;

вступити на навчання;

оформити право власності на нерухомість;

перетнути кордон;

бути прийнятим працювати;

подати документи на встановлення інвалідності тощо.

Винятком будуть лише критично важливі послуги та ті послуги, які стосуються дітей та сім’ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 18 червня у додатку "Резерв+" стала доступна нова функція — електронний військовий квиток. Він є аналогом паперового і позбавляє потреби носити його скрізь із собою. При перевірці документів достатньо буде просто показати QR-код у програмі.