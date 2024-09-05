Якщо не забрати повістку з пошти, чи вважатиметься вона врученою

Юрист пояснив, що буде якщо повідомлення від ТЦК забере родич

Згідно з чинним законодавством України, громадяни можуть отримувати повістки від територіальних центрів комплектування поштовим відправленням. Зокрема рекомендованим листом через Укрпошту.

Адвокат Роман Сімутін розповів, чи вважається повістка врученою, якщо її не забрати з поштового відділення. Він нагадав, що громадяни, які не оновили свої персональні дані, будуть викликані до ТЦК повістками з метою актуалізації інформації.

Ті ж, хто оновив свої дані, можуть бути викликані на військово-лікарську комісію.

Юрист також підкреслив, що повістки надсилатимуть на адресу, яка була вказана під час останнього оновлення даних. Якщо військовозобов’язаний не оновив інформацію, повістка може бути надіслана на місце проживання, яке знайдуть в інших державних реєстрах.

Чи вважається повістка врученою, якщо її не забрали

За словами Сімутіна, повістка вважатиметься врученою навіть у тому випадку, коли поштове відділення поставить відмітку про те, що адресат її не забрав. Це означає, що уникнення отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Таким чином, спроба ігнорувати рекомендований лист від ТЦК може мати юридичні наслідки, адже для держави повістка вважається врученою з моменту фіксації факту, що її не було забрано з пошти.

Якщо повістку забере родич

Якщо ваш родич (наприклад, мати, батько чи дружина) забрав повістку з пошти замість вас, це вважається офіційним повідомленням. Якщо її проігнорувати, то можна нарватися на штраф: на 17 тисяч гривень за перший раз і на 25,5 тисяч гривень за другий.

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