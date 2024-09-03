ВЛК у вересні: шість лікарів, яких обов'язково потрібно пройти

Є база аналізів, які потрібно здавати

За новим законом, який набув чинності 18 травня, змінилися правила проходження військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних чоловіків. Згідно з цими змінами, пройти медичне обстеження можна лише за направленням від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Голова військово-лікарської комісії Індустріального району міста Дніпро, Олена Седлецька, в коментарі для "УП.Життя" надала детальні роз'яснення щодо цих правил. За її словами, медичні огляди тепер проводяться лише у спеціально призначених медичних центрах або лікарнях.

Військовозобов'язані зобов’язані пройти базовий медичний огляд, який включає аналізи на ВІЛ, гепатити, сифіліс, а також кардіограму і флюорографію.

Окрім цього, усі, хто проходить комісію, повинні обов'язково відвідати шістьох лікарів: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хірурга, невропатолога та психіатра. Це основний склад медичної комісії.

Юристка зазначає, якщо під час обстеження виявлять проблеми зі здоров'ям, людину можуть направити на додаткові аналізи або консультації до інших спеціалістів. Медична комісія приймає рішення про придатність до військової служби на основі результатів оглядів, аналізів та медичних висновків.

Для осіб з хронічними захворюваннями обов'язково потрібно надати відповідні медичні документи. Якщо захворювання не має значних симптомів, військовозобов'язаний може бути визнаний придатним до служби, додає Седлецька.

Раніше "Телеграф" писав, хто і коли повинен проходити ВЛК. Довідка, що підтверджує придатність до військової служби, тепер дійсна лише рік.