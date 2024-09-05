Если не забрать повестку из почты, считается ли она врученной

Юрист объяснил, что будет, если сообщение от ТЦК заберет родственник

Согласно действующему законодательству Украины, граждане могут получать повестки от территориальных центров комплектования почтовым отправлением. В частности заказным письмом через Укрпочту.

Адвокат Роман Симутин рассказал, считается ли повестка врученной, если ее не забрать из почтового отделения. Он напомнил, что граждане, не обновившие свои персональные данные, будут вызваны в ТЦК повестками с целью актуализации информации.

Те же, кто обновил свои данные, могут быть вызваны на военно-врачебную комиссию.

Юрист также подчеркнул, что повестки будут отправлять по адресу, который был указан во время последнего обновления данных. Если военнообязанный не обновил информацию, повестка может быть направлена на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.

Считается ли повестка врученной, если ее не забрали

По словам Симутина, повестка будет считаться врученной даже в том случае, когда почтовое отделение поставит отметку, что адресат ее не забрал. Это означает, что избегание получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

Таким образом, попытка игнорировать заказное письмо от ТЦК может иметь юридические последствия, ведь для государства повестка считается врученной с момента фиксации факта, что она не была изъята из почты.

Если повестку заберет родственник

Если ваш родственник (например, мать, отец или жена) забрал повестку из почты вместо вас, это считается официальным сообщением. Если ее проигнорировать, то можно нарваться на штраф: на 17 тысяч гривен за первый раз и на 25,5 тысячи гривен за второй.

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