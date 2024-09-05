Українські нардепи втікають за кордон: юристка назвала дві умови, щоб залишитися недоторканними

Навіть у разі видачі червоної картки Інтерполу втікачі мають місяць на її оскарження

Гучна втеча з України нардепа Артема Дмитрука, якого підозрювали у нападі на правоохоронця і спробі викрасти зброю, а також фігурантів інших не менш гучних справ, не могла б відбутися без двох умов – наявності у втікачів серйозних коштів і зв’язків за кордоном. Саме вони дають можливість наймати найкращих адвокатів, які і допомагають уникнути повернення в Україну, де на них чекає правосуддя.

Про це "Телеграфу" розповіла старший юрист ЮК "Приходько та партнери" і адвокат з екстрадиції Лілія Мамедова.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Втекли і живуть без проблем: чому таких, як Дмитрук, дуже важко повернути до України".

— Процедура повернення особи в Україну передбачає багато бюрократії, у процесі є безліч нюансів, які досвідчений адвокат може використати на користь свого клієнта. Якщо адвокат утікача має необхідні знання і співпрацює з колегою за кордоном, то отримати політичний притулок, особливо в Європі, не складе великої проблеми, — каже вона.

За словами юристки, як правило наші політики-втікачі мають відкрите кримінальне провадження, часто пов'язане з розкраданням державного майна або корупцією високого рівня. Це класичний сценарій для них. Однак є одне "але".

— Якщо людину затримають на паспортному контролі, наприклад, у Франції, вона матиме близько 30 днів, щоб довести свою невинуватість і оскаржити "червону картку" (тобто подання в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. — Ред.). Чи це можливо? Скажу більше: це цілком реально.

Втікачам, які в Україні привласнили великі суми грошей, як правило, не складно найняти найкращих міжнародних адвокатів. А в Європі, відверто кажучи, юристам дуже легко діяти в таких випадках. Тут головне час, — каже Лілія Мамедова.

Раніше "Телеграф" розповідав про втечу з України нардепа Ярослав Дубневич, якого звинувачують у розкраданні понад 2 мільярдів гривень і завданні збитків "Укрзалізниці" на 93 млн гривень. І він досі залишається недоступним для вітчизняної феміди.