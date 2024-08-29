Нардепа Дмитрука оголосили у міжнародний розшук: що йому тепер загрожує

Раніше нардепу голосили підозру

Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук народного депутата Артема Дмитрука. Він незаконно перетнув державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Там зазначили, що нардепа підозрюють у нападах на громадян України.

За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Також, за даними ДБР, у Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Народний депутат України підозрюється:

в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Що означає оголошення у міжнародний розшук

Міжнародний розшук — процедура, яка дозволяє правоохоронним органам різних країн співпрацювати у розшуку та затриманні осіб, які перебувають у розшуку за кримінальні правопорушення. Після публікації картки розшуку особи в базі даних Інтерполу, правоохоронні органи всіх країн-учасниць Інтерполу мають право затримати особу, яка перебуває в розшуку, та повідомити про це Укрбюро Інтерполу.

Після оголошення особи в міжнародний розшук з використанням каналів та можливостей Інтерполу стає можливою подальша її екстрадиція в межах міжнародної правової допомоги. Для цього компетентний орган іноземної держави спочатку має встановити місцезнаходження та затримати особу.

Нагадаємо, що інформація про втечу Артема Дмитрука з’явилася у ЗМІ 25 серпня. Кордон України та Молдови він перетнув днем раніше. Як тільки стало відомо про те, що нардепа немає в країні, йому повідомили про підозру в нападі на співробітника правоохоронного органу. Сам нардеп заявив, що влада "полює" на нього і всі справи проти нього сфабриковані.

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос повідомив, що Дмитрук змовчав про свій статус. Молдавським прикордонникам він представився пересічним українцем, а не членом парламенту країни.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський відреагував на втечу депутата. Він виступив із промовою на адресу всіх, хто зрадив Україну.