Украинские нардепы бегут за границу: юрист назвала два условия, чтобы остаться неприкосновенными

Даже в случае выдачи красной карточки Интерпола беглецы имеют месяц на ее обжалование

Громкий побег из Украины нардепа Артема Дмитрука, подозреваемого в нападении на правоохранителя и попытке похитить оружие, а также фигурантов других не менее громких дел, не мог бы произойти без двух условий – наличия у беглецов серьезных средств и связей за рубежом. Именно они дают возможность нанимать лучших адвокатов, которые и помогают избежать возвращения в Украину, где их ждет правосудие.

Об этом "Телеграфу" рассказала старший юрист ЮК "Приходько и партнеры" и адвокат по экстрадиции Лилия Мамедова.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Убежали и живут без проблем: почему таких, как Дмитрук, очень трудно вернуть в Украину".

— Процедура возвращения лица в Украину предполагает много бюрократии, в процессе есть множество нюансов, которые опытный адвокат может использовать в пользу своего клиента. Если у адвоката беглеца есть необходимые знания и он сотрудничает с коллегой за рубежом, то получить политическое убежище, особенно в Европе, не составит большой проблемы, — говорит она.

По словам юристки, как правило, наши политики-беглецы имеют открытое уголовное производство, часто связанное с хищением государственного имущества или коррупцией высокого уровня. Это классический сценарий для них. Однако есть одно "но".

— Если человека задержат на паспортном контроле, например, во Франции, у него будет около 30 дней, чтобы доказать свою невиновность и обжаловать "красную карточку" (т.е. подачу в международный розыск по линии Интерпола. – Ред.). Возможно ли это? Скажу больше: это вполне реально.

Беглецам, которые в Украине присвоили крупные суммы денег, как правило, не сложно нанять лучших международных адвокатов. А в Европе, честно говоря, юристам очень легко действовать в таких случаях. Здесь главное время, – говорит Лилия Мамедова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о побеге из Украины нардепа Ярослава Дубневича, которого обвиняют в хищении более 2 миллиардов гривен и нанесении ущерба "Укрзализныце" на 93 млн гривен. Но он все еще остается недоступным для отечественной фемиды.