Опалювальний сезон 2025 під загрозою? Галущенко розповів, що потрібно, щоб пройти його безпечно

Протягом першого кварталу вже розпочався імпорт газу

Україна точно буде цього року імпортувати газ з-за кордону. В яких обсягах і за які кошти поки не повідомляється, але це буде цьогорічним пріоритетом для української енергетики.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, за результатами брифінгу щодо підсумків проходження ОЗП 2024-2025 років.

"Безумовно, потрібно буде забезпечити імпорт газу. Ресурс є, але це питання грошей", — сказав міністр, відповідаючи на питання щодо основного пріоритету на поточний рік.

В ході брифінгу він зазначив, що протягом першого кварталу вже розпочався імпорт газу, відтак Україна і надалі планує закуповувати його за кордоном

"Ми вже готуємося до цього, протягом першого кварталу цього року вже відбувається і забезпечений імпорт. Ми будемо імпортувати газ, тому що, на жаль, є вплив ударів (по об’єктам енергетики). Ми вже підрахували, яку кількість ми маємо імпортувати, для того, щоб безпечно підійти до наступного опалювального сезону", — сказав міністр.

Галущенко поки лишив за дужками, про які конкретно обсяги йдеться, а на уточнююче питання "Телеграфу", чи може це бути американський LNG-газ відповів, що вже є приклад, коли "Нафтогаз" уже закупив у поляків 100 млн кубометрів такого газу.

Він також додав, що основним викликом для української енергетики лишаються атаки росіян, інших особливих загроз він не бачить.

"Якщо військові ризики забрати, то ми розуміємо, як ми пройдемо цей рік. Я не бачу інших (загроз для енергетики)", — зазначив Галущенко.

Виступаючи на брифінгу міністр підкреслив, що минулий опалювальний сезон став найскладнішим для усього енергетичного сектору країни. З початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 63 тисячі інфраструктурних енергетичних об’єкти, загальні збитки лише за підрахунками Світового банку на кінець 2024 року склали близько 93 млрд доларів, і це не враховуючи об’єкти, що лишаються на окупованих територіях, наприклад ЗАЕС.

Загалом тільки у 2024 році було зруйновано чи пошкоджено 10 ГВт генеруючої потужності, значна частина якої була потім відновлена зусиллями українських енергетиків.

За словами і міністра, і присутніх на брифінгу керівників енергетичних компаній, саме завдяки скоординованим зусиллям минулий опалювальний сезон вдалося пройти без серйозних блекаутів чи інших суттєвих проблем. Першочергова заслуга у цьому (окрім, звичайно ЗСУ) — енергетиків, які докладають титанічних зусиль для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об’єктів.

"Не важливо, державна це компанія, чи приватна, ми всі стоїмо єдиним фронтом і допомагаємо одне одному", — сказав Галущенко.

Окрім того, за словами міністра, результат дає координація з ЗСУ та робота щодо посилення захисту об’єктів енергетики.

"У нас (налагоджена) миттєва координація зі Збройними Силами, силами ППО. І сьогодні ми працюємо, розуміючи одне одного, як треба реагувати з точки зору активного захисту. Безумовно, це і системи пасивного захисту, які реалізовані, як у великих масштабах, так і на кожному об’єкті. На сьогодні, по факту, всі об’єкти енергетики мають відповідні системи пасивного захисту",- додав міністр.

Нагадаємо, потреба в імпорті природного газу в Україні на 2025 рік може скласти приблизно 4 млрд кубометрів. Так, у матеріалах Меморандуму з МВФ мова йде саме про такі обсяги.

"На 2025 рік ми плануємо додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання до 4 млрд кубометрів базового рівня", — зазначено в документі.

А видання Bloomberg цитує слова гендиректора торгового підрозділу ДТЕК Дмитра Сахарука під час виступу на саміті Financial Times Commodities Global Summit, де він говорить про потребу закупити до 5 млрд кубометрів. Правда, тут мова йде за період квітень 2025 – квітень 2026 років.

"Ми вважаємо, що Україні буде потрібно до 5 мільярдів кубометрів у сезон із квітня 2025 по квітень 2026 року", — сказав Сахарук.

Потреби коштів на такі обсяги газу можуть скласти понад 2 мільярди доларів. Де їх наразі будуть брати – до кінця не зрозуміло.

Раніше ми писали про те, що Україна стоїть перед серйозною загрозою для наступного опалювального сезону.