Скільки китайців воює проти України та як їх заманюють росіяни: Зеленський розповів деталі

Росіяни використовують ТікТок для рекрутингу китайців до лав ЗС РФ

В окупаційній армії Російської Федерації воює щонайменше 155 громадян Китаю, про яких знають українські спецслужби. Раніше ЗСУ взяли в полон двох китайців, які воювали проти Украъни. Вони потрапили в полон до наших військових під час боїв на Донеччині.

Про це на пресконференції у середу, 9 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 — є паспортні дані, звідки вони, їх документи, вік, місця служби. Зрозуміла схема, як їх вербують. Одна зі схем — через соцмережі, зокрема ТікТок і інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики", – сказав український лідер.

Він додав, що влада Піднебесної знає про цю ситуацію.

"Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне. Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію, до Москви. Медичні обстеження 3-4 доби. 1-2 місяці — навчальні центри. Воюють вони на території України", — розповів очільник держави.

Крім того, він назвав імена двох громадян Китаю, яких воїни ЗСУ взяли у полон на українській території. Це Ванг Гуанцзюн, 1991 року народження, та Чанг Ренбо, 1998 року народження.

Суспільне повідомляє, що отримало документи з власних джерел у спецслужбах, з яких випливає, що понад 150 громадян Китаю уклали контракти здебільшого у другій половині 2024 року. Деякі китайці воюють в Україні ще з 2023 року. Вони несуть службу у різних підрозділах: 255 мотострілецькому полку, 136 окремій мотострілецькій бригаді, 70 мотострілецькому полку та інших.

Китайські громадяни воюють в окупаційній армії як навідники, стрільці, гранатометники та переважно мають звання рядового.

Зазначається, що станом на квітень 2025 року рекрутинг китайських громадян в російську армію триває.

На тлі інформації про китайських військових, які потрапили в полон ЗСУ, у Міністерстві закордонних справ КНР зробили заяву. Там зазначають, що нібито не спрямовували своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.