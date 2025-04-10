З Днем брата і сестри 2025! Яскраві листівки та гарні привітання рідним

10 квітня у всьому світі вітають один одного брати та сестри

Щорічно 10 квітня відзначається Міжнародний день братів і сестер — свято, присвячене міцним сімейним узам, підтримці, дружбі та любові між рідними людьми.

Свято значимості братів і сестер з’явилося у США. Його відзначають цього четверга завдяки Клаудії Еварт, яка в дитинстві втратила брата та сестру. На згадку про них вона вирішила створити особливий день — День братів та сестер. Дата свята обрана невипадково: 10 квітня – день народження її сестри.

День братів і сестер вперше відсвяткували у 1998 році, і з того часу він стрімко набирає популярності не лише у США, а й за їх межами. Цього квітневого, але холодного дня в Україні варто згадати про найближчих людей, оточити увагою та турботою своїх братів та сестер, порадувати їх щирими посмішками, приємними сюрпризами, спільними поїздками та веселими прогулянками.

Це сімейне свято особливо актуальне у важкий для українців час, коли майже кожен переживає втрати коханих людей через агресію Росії. "Телеграф" підготував гарні та яскраві листівки та картинки з побажаннями всього найкращого братам і сестрам 10 квітня, а також душевні вірші.

З Днем братів і сестер 2025: листівки та вірші

Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз.

Ну а потім так щиро мирились –

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно.

Але брат і сестра – це суттєво,

І найближчі вони все одно!

Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,

Нагода нам зустрітися ще раз!

Тебе вітаю, мій хороший брате,

Нехай у тебе буде все гаразд!

В житті буває солодко й не дуже,

Та все здолати можна, пам’ятай!

Для мене ти назавжди небайдужий,

Тож я – твоя підтримка, так і знай!

Сестричко люба, найрідніша,

Мені найближча ти в житті!

Давай згадаєм наймиліші

Ті дні дитинства золоті!

Були і радощі, і сльози,

І конкуренція, і сміх…

Та знай: ніякі бурі й грози

Не змінять почуттів моїх!

Тебе вітаю я зі святом,

І кажу впевнено ще раз:

Людей навколо є багато,

Та з них немає ближчих нас!

День братів і сестер сьогодні,

З чим тебе сердечно вітаю,

Берегти ту нитку, що між нами,

Завжди-завжди я бажаю.

Цього четверга християни в Україні вшановують святого Терентія. "Телеграф" писав, що не можна робити сьогодні 10 квітня.