З Днем брата і сестри 2025! Яскраві листівки та гарні привітання рідним
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10 квітня у всьому світі вітають один одного брати та сестри
Щорічно 10 квітня відзначається Міжнародний день братів і сестер — свято, присвячене міцним сімейним узам, підтримці, дружбі та любові між рідними людьми.
Свято значимості братів і сестер з’явилося у США. Його відзначають цього четверга завдяки Клаудії Еварт, яка в дитинстві втратила брата та сестру. На згадку про них вона вирішила створити особливий день — День братів та сестер. Дата свята обрана невипадково: 10 квітня – день народження її сестри.
День братів і сестер вперше відсвяткували у 1998 році, і з того часу він стрімко набирає популярності не лише у США, а й за їх межами. Цього квітневого, але холодного дня в Україні варто згадати про найближчих людей, оточити увагою та турботою своїх братів та сестер, порадувати їх щирими посмішками, приємними сюрпризами, спільними поїздками та веселими прогулянками.
Це сімейне свято особливо актуальне у важкий для українців час, коли майже кожен переживає втрати коханих людей через агресію Росії. "Телеграф" підготував гарні та яскраві листівки та картинки з побажаннями всього найкращого братам і сестрам 10 квітня, а також душевні вірші.
З Днем братів і сестер 2025: листівки та вірші
Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз.
Ну а потім так щиро мирились –
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно.
Але брат і сестра – це суттєво,
І найближчі вони все одно!
Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,
Нагода нам зустрітися ще раз!
Тебе вітаю, мій хороший брате,
Нехай у тебе буде все гаразд!
В житті буває солодко й не дуже,
Та все здолати можна, пам’ятай!
Для мене ти назавжди небайдужий,
Тож я – твоя підтримка, так і знай!
Сестричко люба, найрідніша,
Мені найближча ти в житті!
Давай згадаєм наймиліші
Ті дні дитинства золоті!
Були і радощі, і сльози,
І конкуренція, і сміх…
Та знай: ніякі бурі й грози
Не змінять почуттів моїх!
Тебе вітаю я зі святом,
І кажу впевнено ще раз:
Людей навколо є багато,
Та з них немає ближчих нас!
День братів і сестер сьогодні,
З чим тебе сердечно вітаю,
Берегти ту нитку, що між нами,
Завжди-завжди я бажаю.
Цього четверга християни в Україні вшановують святого Терентія. "Телеграф" писав, що не можна робити сьогодні 10 квітня.