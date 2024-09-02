Дмитрук вже у Лондоні, його помітили у торговому центрі (відео)

Дружина нардепа разом з дітьми була у Лондоні ще шість тижнів тому

Народний депутат Артем Дмитрук, який у серпні незаконно виїхав з України, був помічений у торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона. Чоловіка, який дуже схожий на Дмитрука, помітили у неділю, 1 вересня.

Про це повідомляє "Hromadske". Зазначають, що відео з ймовірним Дмитруком їм надіслали читачі.

На відео чоловік, схожий на Артема Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки у лондонському торговому центрі Westfield London. На кадрах також можна помітити, що Дмитрук спілкується з темноволосою жінкою, яка тримає на руках маленьку дівчинку.

Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо



Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEz — hromadske (@HromadskeUA) September 2, 2024

Журналісти припустили, що це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара. Зауважимо, що у своєму Instagram дружина нардепа-втікача шість тижнів тому опублікувала історії з Лондона. На них вона з дітьми прогулюється у Музеї Вікторії й Альберта.

Дружина Дмитрука з донькою

Музей Вікторії й Альберта

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ДБР показали хто і коли допоміг нардепові Дмитруку виїхати з України. Державне бюро розслідувань вже встановило імена причетних.