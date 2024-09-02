Втеча Дмитрука: у ДБР показали хто і коли допоміг нардепові виїхати з України (фото та карта)

ДБР встановило обставини та осіб, які незаконно переправили нардепа через держкордон України

Народному депутату Артему Дмитруку, проти якого порушено два кримінальні провадження, допомогли організувати втечу з України кілько оcіб. Державне бюро розслідувань (ГБР) вже встановило їхні імена.

Деталі з’явилися на офіційному сайті відомства. Пресслужба показала маршрут втечі.

Слідчі дізналися й обставини, за яких Дмитрук незаконно переправився через держдержкордон.

Депутат виїхав із Києва 23 серпня близько 13:00 у напрямку Одеси. За кермом авто був не він. Дмитрук вийшов із машини на трасі біля одного із населених пунктів Роздільнянського району Одещини. Близько 17:00 він пересів до іншого автомобіля. Керував ним ще один фігурант та організатор схеми втечі. Близько 21:00 депутата було доставлено на кордон України у напрямку Республіки Молдова в районі пунктів пропуску "Павлівка" у зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України. Перетнув КПП Дмитрук пішки.

Співробітники ДБР повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата через державний кордон у т.зв. Придністров’я.

Раніше "Телеграф" повідомив, що нардепа Дмитрука оголосили у міжнародний розшук .