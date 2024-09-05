Вы почти стопроцентно допускаете эту ошибку: как сказать "взаимно" на украинском

В ежедневном общении украинцы часто употребляют суржиковое "взаимно"

Речь – это не только средство коммуникации, но и отражение культуры народа. В украинском языке, как и во многих других, существует целая система лексических, морфологических и синтаксических средств для выражения вежливости.

Эта система формирует языковой этикет, демонстрирующий взаимоуважение, доброжелательность и уважительное отношение между собеседниками. Обходительность – основа успешного общения, а правильно подобранные слова – ключ к взаимопониманию. Однако часто в украинском языке употребляют суржиковые выражения, особенно когда речь идет об ответе на благодарность или пожелания.

"Взаємно" чи "навзаєм"?

Одна из распространенных ошибок в ежедневном общении – употребление суржикового "взаємно" в ответ на благодарность или пожелание. Это калька с русскому "взаимно", которая не соответствует нормам украинского литературного языка.

Прямой перевод слова "взаимно" – "взаємно". Однако языковеды предостерегают, что это слово более уместно в словосочетаниях типа:

взаємне кохання,

взаємна неприязнь,

взаємна вигода.

Правильный выбор — "навзаєм"

Когда нужно ответить на пожелания или благодарность, лучше использовать слово "навзаєм". Что любопытно, до недавнего времени это слово считалось диалектным и заимствованным (от польского — "nawzajem"). Однако сегодня оно все чаще используется в литературной и бытовой речи, вероятно, чтобы избежать аналогий с русским "взаимно". Важно помнить, что ударение в слове "навзаєм" падает на второй слог.

Избегая суржика и калькирования из других языков, мы обогащаем собственную речь и поддерживаем культурное наследие нашего народа. А языковой этикет – это не просто набор правил, а отражение нашей культуры и уважения к собеседнику.

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