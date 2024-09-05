Другий день кадрових змін: кого вже звільнили з керівних посад України

Зміни в Уряді вже відбуваються

У керівництві України продовжуються кадрові зміни. Так, було звільнено з посади міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та з посади віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

"Телеграф" зібрав головні кадрові зміни в Уряді за 5 вересня.

Звільнення Верещук

Верховна Рада з другої спроби погодила звільнення віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. "За" проголосували 255 осіб.

Зауважимо, що 4 вересня депутати не проголосували у достатній кількості за це рішення. Хоча Верещук прийшла на звіт до профільного комітету Верховної Ради з прав людини.

"Заявила, що вона — солдат. Команда сказала написати заяву — вона написала", — розповіла народна депутатка Ірина Геращенко.

Звільнення Кулеби

За звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ проголосували 240 народних депутатів. До того ж нардепка Ірина Геращенко заявила, що він так і не зʼявився до зали Верховної Ради: "Це неповага до парламенту і відверто неєвропейська позиція".

Нагадаємо, нещодавно у відставку також подали міністр віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина та заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який відповідав за економічний та енергетичний блоки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому вирішили звільнити одразу половину міністрів, розповів політолог.