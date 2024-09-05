Второй день кадровых изменений: кого уже уволили с руководящих должностей Украины

Изменения в правительстве уже происходят

В руководстве Украины продолжаются кадровые изменения. Так, были уволены с должности министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Телеграф" собрал главные кадровые изменения в правительстве за 5 сентября.

Увольнение Верещук

Верховная Рада со второй попытки согласовала увольнение вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. "За" проголосовали 255 человек.

Заметим, что 4 сентября депутаты не проголосовали в достаточном количестве за это решение. Хотя Верещук пришла на отчет в профильный комитет Верховной Рады по правам человека.

"Заявила, что она солдат. Команда сказала написать заявление — она написала", — рассказала народная депутат Ирина Геращенко.

Увольнение Кулебы

За увольнение Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел проголосовали 240 народных депутатов. К тому же нардепка Ирина Геращенко заявила, что он так и не явился в зал Верховной Рады: "Это неуважение к парламенту и откровенно неевропейская позиция".

Напомним, недавно в отставку также подали министр вице-премьера по евроинтеграции Ольга Стефанишина и заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, отвечавший за экономический и энергетический блоки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему решили уволить сразу половину министров, рассказал политолог.