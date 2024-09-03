У керівництві України велике перезавантаження: хто пішов, кого призначать і куди (оновлюється)

Декілька міністрів залишили свої посади

У керівництві України відбулися кадрові зміни. У відставку подали міністр віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністр реінтеграції Ірина Верещук та заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який відповідав за економічний та енергетичний блоки.

Інформація про звільнення Шурми оприлюднила на сайті Офісу президента. На тлі цього у мережі з’явився знімок заяви Стефанішиної.

"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу Президента України", — йдеться у тексті указу Володимира Зеленського.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі повідомив, що Шурму звільнили не за власним бажанням, а нардеп Ярослав Железняк зазначив, що це сталося "через позицію партнерів та відверту корупцію".

Щодо Стефанішиної, то за даними Гончаренка, вона обійме посаду міністра юстиції, замість Дениса Малюськи, але продовжить займатися євроінтеграцією.

На місце Шурми, за словами Железняка, буде призначено голову Мінстратегпрому Олександра Камишина.

Малюська, Камишин, а також міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, вже написали заяви про звільнення та передали їх до Ради. Окрім того, заяву написав голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Окрім того, про відставку також повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.

У ЗМІ також з'явилася інформація про те, що звільнити можуть і главу МЗС Дмитра Кулебу, проте ця інформація наразі не підтверджена.

Як повідомлялося раніше, на Банковій розглядають нового кандидата у міністри інфраструктури. На цю посаду претендує голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.