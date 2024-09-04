Масштабні кадрові перестановки забуксували: чиє звільнення провалила Рада

Депутати мають намір розглянути низку заяв про звільнення

У середу, 4 вересня, Верховна Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна. Для ухвалення рішення не вистачило лише одного голосу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк. Подробиці з’явилися в його Telegram.

"Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали ", — написав парламентар.

Звільнення Коваля підтримали 225 народних депутатів. Утрималися 26 парламентів, не голосували – 65.

Для ухвалення рішення потрібно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, 3 вересня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли кілька заяв на звільнення. Серед охочих залишити посаду — нинішній голова Фонду державного майна України Коваль Віталій.

Крім нього, заяви про відставку написали міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, міністр юстиції Денис Малюська, голова Мінприроди Руслан Стрілець, віце-прем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанишина та міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Пізніше стало відомо, що Дмитро Кулеба також має намір залишити свою посаду.

Хто такий Віталій Коваль

Віталія Коваль народився на Рівненщині в 1981 році. У період із 2004 по 2006 рік працював у кредитному департаменті "Укргазбанку". Також він обіймав різні посади в аграрній, транспортній та будівельній сферах.

У 2019 році він очолив Рівненську обласну державну адміністрацію. На цій посаді працював до листопада 2023 року.

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