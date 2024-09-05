Рада звільнила міністра Дмитра Кулебу: хто голосував проти

"Телеграф" оперативно розповідає, що відомо про відставку Кулеби

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада погодила відставку Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ. Самого чиновника на засіданні не було.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Геращенко заявила, що Кулеба так і не зʼявився до зали Верховної Ради: "Це неповага до парламенту і відверто неєвропейська позиція".

Відставка Кулеби — що відомо

3 вересня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в Кабінеті міністрів плануються кадрові перестановки. Згодом декілька міністрів подали заяви на відставку за власним бажанням. Серед них був і Дмитро Кулеба, який написав відповідну заяву 4 вересня.

Звільнення Дмитра Кулеби мали розглянути у парламенті ще напередодні, 4 вересня. Однак Верховна Рада раптово завершила роботу. Це сталося після того, як низка запланованих кадрових рішень провалилася через брак голосів.

Як повідомляв раніше "Телеграф", у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кулеба може вирушити послом до Брюсселя. Там є представництва України при Бельгії та Люксембурзі, а також при ЄС та НАТО.

Окрім цього, ЗМІ назвали причину звільнення Кулеби.

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