Экс-нардеп сначала похоронил, а потом воскресил Шуфрича: тот якобы умер в СИЗО

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет

Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о том, что в заключении якобы умер бывший нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Мосийчук ссылался на информацию, полученную от " знакомых адвокатов". Однако уже через пару минут экс-нардеп сам же и опроверг этот инсайд.

Первое сообщение появилось в Телеграм-канале Мосийчука в 13.24. Он сообщил, что Нестор Шуфрич умер в заключении.

Уже в 13.26 экс-нардеп опроверг свое же заявление. Он написал, что информация не подтвердилась.

"Будет долго жить!!!", — добавил Мосийчук.

Позже Мосийчук и вовсе удалил свой первый пост в котором он сообщал о смерти Нестора Шуфрича.

Что известно о деле Шуфрича

Следователи установили, что Шуфрич и Черепань вместе с другими доверенными лицами после оккупации полуострова обеспечили регистрацию недвижимости по законам РФ. Нардеп от ОПЗЖ приобрел это имущество еще в 2013 году.

Кроме этого, в 2016 году для охраны этого имущества на ВОТ обвиняемые подписали договор с Росгвардией в Крыму. Затем они передали и перечислили Росгвардии РФ более 648,7 тыс. российских рублей за охрану имущества.

В сентябре 2023 года ему объявили подозрение. По материалам дела, Шуфрича завербовала ФСБ РФ. Он выполнял задание одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву.

В своих выступлениях и интервью нардеп публично поддерживал и озвучивал нарратив России, проводя подрывную деятельность против Украины. Шуфрич был за пророссийское будущее Украины. И даже после оккупации территорий Украины депутат не изменил взглядов и поддерживал пропаганду Кремля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на суде Шуфрич пожаловался, что представители СБУ во время обыска моментально "сливали" в сеть фото и видео из его дома. Кроме того, внимание обращали только на вещи, связанные с РФ, и игнорировали в коллекции украинские награды и памятки.